Ralliement de Guillaume Peltier : "un tournant dans la campagne" selon le coordinateur de Reconquête Loiret

Valentin Blelly, coordinateur du parti d'Eric Zemmour dans le Loiret, n'y va pas pas quatre chemins : pour lui, le ralliement du député et ex chef de file de la droite au conseil régional du Centre-Val de Loire Guillaume Peltier est "un coup de tonnerre chez les LR, un tournant dans la campagne"

Alors que la candidate LR à la présidentielle d'avril prochain, Valérie Pécresse, qualifie le ralliement du député du Loir-et-Cher, ex numéro deux du parti de droite, Guillaume Peltier, de "non-événement, le coordinateur du mouvement Reconquête dans le Loiret parle d'un "tournant dans la campagne".

Un coup de tonnerre chez les LR"

Valentin Blelly, ex responsable des Jeunes LR du Loiret, désormais rallié à Eric Zemmour, sur France Bleu Orléans ce lundi, évoque "un véritable coup de tonnerre chez les LR, un tournant dans la campagne d'Eric Zemmour car il ouvre la voie à d'autres, beaucoup d'autres, notamment à tous ceux qui se sont retrouvés dans la droite d'Eric Ciotti dans la primaire des Républicains".

Rappelons que le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, soutenu par Guillaume Peltier, a obtenu 40°% des voix au second tour du congres LR début décembre, mais depuis, il a rallié Valérie Pécresse.

Cela va nous aider dans la collecte des parrainages auprès des maires"

Le choix de Guillaume Peltier intervient après le soutien du mouvement conservateur chez Eric Zemmour (cette structure, auparavant baptisée Sens Commun, née au moment de la mobilisation contre le mariage pour tous, soutient désormais Eric Zemmour), rappelle Valentin Blelly : "on invite les élus, militants, adhérents, sympathisants LR à rejoindre Eric Zemmour, et évidemment que dans la collecte des parrainages pour la présidentielle, quand on va voir les maires pour les convaincre, ça va nous aider d'avoir un poids-lourd d'un tel acabit, surtout dans la région". Guillaume Peltier, implanté en Sologne, député et conseiller départemental du Loir-et-Cher, était jusqu'à juin dernier le chef de file de la droite et du centre au conseil régional du Centre-Val de Loire.