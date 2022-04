Rallye de la Lys : un pilote et sa co-pilote dans un état grave après un accident

Un accident a eu lieu sur une spéciale du 38ème rallye de la Lys à Saint-Venant, à l'est de Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) dimanche 17 avril, vers 15 heures. Une voiture a percuté un pont. Le pilote de 48 ans et sa jeune co-pilote de 21 ans ont été grièvement blessés.

La 38ème édition du rallye de la Lys battait son plein lorsque le drame s'est produit, sur la commune de Saint-Venant, dans le Pas-de-Calais, à la frontière avec le Nord. Le véhicule numéro 11 a fait une sortie de route ce dimanche après-midi vers 15 heures, et a percuté une tête de pont.

La course neutralisée le temps de l'intervention

Dans la voiture, le pilote de 48 ans et sa jeune co-pilote de 21 ans, tous les deux dans un état grave. L'homme a été transporté vers le centre hospitalier de Beuvry et la jeune femme a été prise en charge par hélicoptère vers le centre hospitalier régional de Lille. La course a été neutralisée le temps de l'intervention des secours. La gendarmerie et la maire de Saint-Venant étaient sur place. Onze sapeurs-pompiers ont été mobilisés.