Finale Rennes - PSG : « Ramenez la coupe à la maison ! », lancent les supporters rennais

Par Eric Bouvet, France Bleu Armorique

30000 supporters du Stade Rennais sont attendus ce soir au Stade de France, pour la finale de Coupe de France entre Rennes et le PSG. Des supporters déjà mobilisés sur les réseaux sociaux et que France Bleu Armorique vous invite à suivre, à Rennes et à Paris, lors d'une émission spéciale dès 16h.