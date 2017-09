Ramuntcho, une légende de la course landaise disparaît

Christian Vis alias Ramuntcho est mort ce lundi matin à l'hôpital de Dax. Il allait fêter prochainement ses 74 ans.

"C'était l'un des plus beaux, l'un des plus grands écarteurs Landais", raconte Didier Goeytes, l'ancien grand écarteur lui aussi et chroniqueur pour France Bleu Gascogne de la course Landaise.

Avec son petit frère Ramunchito, Ramuntcho a révolutionné la course Landaise. Deux fois champion de France, Sept fois victorieux du concours de Dax et l'histoire retiendra qu'il a encore fait un écart dans les arènes de Dax à ... 70 ans.

Un garçon adorable - Didier Goeytes

Ramuntcho est l'aîné des deux frères, les deux frères écarteurs gitans. Il est né en 1943 et signe sa première course à Amou à l'âge de 17 ans. Trois ans plus tard, il est champion de France devant le maître de Pomarez, Marcel Forsans. Ramuntcho était plus classique que son frère, on le baptisait le "prince des écarteurs" quand son frère sera plus tard "l'empereur des écarteurs". "Dieu sait que beaucoup d'écarteurs ont voulu ressembler à ce grand monsieur", rajoute Didier Goeytes.

Christian Vis Ramuntcho est mort ce lundi matin à l'hôpital de Dax.