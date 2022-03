Rancho, chien d'assistance judiciaire au tribunal de grande instance de Nîmes

Pas facile de parler à des enquêteurs. Pas facile lorsqu'on vient d'être victime d'une agression de raconter les faits, parfois plusieurs fois de suite, aux gendarmes ou aux policiers, puis face à un juge d'instruction, et encore lors du procès. C'est là qu'intervient Rancho, c'est à ça qu'il sert : "à faire preuve d'empathie, explique Béatrice Almendros, la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes, _à absorber le stress de ceux qui sont amenés à déposer_, à expliquer ce qu'ils ont subi... ça les aide à moins mal vivre les interrogatoires qui sont particulièrement anxiogènes. Des études ont montré que de 34% de parole libérée sans chien, on passe à 87% en présence du chien."

Rancho vivra à la caserne des pompiers de Saint-Gilles (Gard). Cette caserne a une longue histoire avec les chiens. Les pompiers de ce centre avaient recueilli et élevé au biberon un très jeune chiot retrouvé lors d'un feu, il y a longtemps. Baptisé Pimpon, ce chien mort à plus de 15 ans, est enterré dans la caserne. Mais ce n'est pas la seule raison explique le capitaine de pompiers Nicolas Barro : "La caserne de Saint-Gilles a la spécialité du risque animalier. _Rancho partira en mission comme un pompier de Saint-Gilles_. Il partira en mission avec son véhicule pour rejoindre les tribunaux, les commissariats, les gendarmeries, là où sera son travail."

Un chien d'assistance judiciaire qui doit son existence au mécénat. Celui de la fondation Adrienne et Pierre Sommer qui a financé son éducation faite par l'association Handi'Chiens. Mécénat également de la fondation Royal Canin qui prendra en charge la nourriture de Rancho et les vacations des pompiers lors de son utilisation. "Ce projet a du sens car Royal Canin est né dans le Gard et a son siège mondial dans le Gard, dit Marie-Dominique Gruss, de Royal Canin. Et d'autant plus de sens que la fondation Royal Canin œuvre à la santé mentale ou physique des hommes ou des femmes par l'intermédiaire du chat ou du chien. La fondation portera donc jusqu'en 2025 les 5 chiens d'assistance judiciaire déjà déployés en France -Nîmes est le cinquième- et l'objectif est de poursuivre l'action envers les chiens d'assistance judiciaire jusqu'en 2025 [c'est la convention signée le 24 mars 2022], à raison de 3 chiens [nouveaux] par an.