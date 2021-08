Les secouristes de Savoie à la rencontre des randonneurs trop souvent mal préparés

En cet été 2021, l'hélicoptère des secours en montagne effectue entre cinq et six opérations par jours en Savoie. Ce chiffre n'est pas plus élevé que les autres années mais l'activité n'en reste pas moins soutenue. Les autorités ont donc mené une opération de prévention auprès des randonneurs de Valloire au plan Lachat. Les gendarmes de haute-montagne de Savoie, mais aussi les secouristes de la CRS Alpes et les services départementaux de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports sont allés à la rencontre des promeneurs pour leur rappeler les bons réflexes.

Ce mardi encore, les secouristes sont intervenus à huit reprises sur le massif du Mont Blanc, par exemple en hélicoptère pour une cheville foulée sur le Balcon sud de Chamonix, ou encore au Mont Joly à Saint-Gervais.

Des randonneurs globalement bien équipés...

Il n'y a pas que de mauvaises surprises. La plupart des randonneurs croisés sont bien équipés, avec des chaussures de marche, des casquettes, de la crème solaire, et suffisamment d'eau. Quelques révisions ont tout de même été nécessaires pour rappeler le numéro du service de secours. Le numéro d'appel d'urgence européen est le 112.

... mais qui ne connaissent pas toujours bien la montagne

"Des gens qui font la Mer de Glace en tongs, nous en voyons de moins en moins. Le problème maintenant, c'est plus la méconnaissance de la montagne", selon le commandant Rouve du PGHM - Peloton de gendarmerie de haute montagne de Modane. "L'itinéraire n'est parfois pas préparé, la météo pas anticipée et ils se retrouvent perdus dans le mauvais temps. C'est là que les problèmes commencent", témoigne le militaire.

Les gens partent à la montagne comme ils partiraient cueillir des champignons à 50 mètres de chez eux - le capitaine Rouve, du PGHM de Modane

Il recommande donc de regarder la météo avant de partir, surtout pour les randonnées de plusieurs jours et de se renseigner sur l'itinéraire. "C'est important aussi d'avoir une bonne carte. Les cartes des offices de tourisme ne suffisent pas dans certains cas. Il vaut mieux partir avec une carte comprenant des courbes de niveaux. "

Beaucoup de chevilles foulées

Heureusement la majorité des accidents en montagne ne sont pas graves. Mais les secours effectuent beaucoup d'opérations pour aider des randonneurs qui se sont foulés la cheville. "A chaque fois nous devons aller les chercher en hélicoptère. C'est le milieu qui veut ça. Nous ne pouvons pas y aller en 4x4", explique un gendarme. Le moindre accident nécessite donc bien souvent des moyens matériels et parfois humains importants. "Ce que j'observe depuis un mois c'est que ce sont des gens parfois pas préparés, avec des personnes peu habituées et aussi des personnes âgées", explique Kévin Poveda, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne. Il ne faut donc pas surestimer ses capacités physiques au moment de la randonnée, quel que soit son âge et son expérience.