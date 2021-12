Randonneuse disparue dans les Vosges : la gendarmerie lance un appel à témoins

Les recherches pour tenter de retrouver la randonneuse partie dans le massif du Hohneck dans les Vosges n'ont rien donné ce mardi. Les gendarmes lancent donc un appel à témoins pour disparition inquiétante. Ils sont toujours à la recherche de Nadine Dieudonne, une randonneuse de 46 ans qui a disparu dimanche 19 décembre.

Une habituée de la montagne

La quadragénaire, adepte de la randonnée, est partie pour une sortie en raquettes dimanche. Son véhicule a été retrouvé sur un parking au pied du Hohneck.

Il s'agit d'une femme de corpulence moyenne qui mesure 1m62. Elle a les cheveux bruns et les yeux marrons. Elle était équipée d'un pantalon noir, d'une veste blanche et grise avec des bandes roses. Elle porte des lunettes et un sac à dos gris/kaki.

Un vaste dispositif de recherche

Depuis lundi, les recherches de la gendarmerie des Vosges n'ont rien donné. Une vingtaine de gendarmes et de sapeurs-pompiers ainsi que d'importants moyens sont mobilisés sur les versants vosgien et alsacien de la montagne. Il y a eu plusieurs reconnaissances en hélicoptère et des équipes ont écumé les chemins en raquette et à pied. Une équipe cynophile est venue sur le terrain. Ce mardi, des pilotes de drones devaient appuyer les recherches.

Valentin Bimbaud du peloton de gendarmerie de montagne des Vosges reconnait que la tâche est difficile : "C'est vrai que les indices sont très faibles, et la surface à exploiter est immense".

Toute personne, qui a aperçu la quadragénaire ou qui pourrait apporter des éléments utiles à l'enquête, est priée de prendre contact avec la gendarmerie de Saulxures-sur-Moselotte au 03 29 24 60 17 ou en composant le 17.