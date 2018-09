Marine et sa dernière née Chloé un an avant le drame

Nous sommes le 9 juin 2014 au matin à Pornic. Marine vient de passer un week-end chez ses parents à Pornic. Elle repart pour Avanton avec ses filles Lou et Chloé. C'est à ce moment là qu'elle dit à son frère "les filles vont retrouver leur père, moi mon cancer" ! Quelques heures plus tard Marine succombe sous les 35 coups de couteau de Raphaël Dogimi. Et quand sa photo, où on l'a voit vivante avec ses filles, circule entre les mains des jurés, certains ne peuvent retenir leurs larmes.

"Que justice nous soit rendue"

Tour à tour, les avocats des parties civiles témoignent de la douleur des parents de la victime et de Lou et Chloé. "Le couteau de Raphaël Dogimi a non seulement tué le sourire de Marine mais a aussi jeté un voile de malheur sur tous ses proches" dit gravement Me de Oliveira. Et face à ce drame, Me Zoro demande à la cour que "justice nous soit rendue au moins aussi bien qu'à Poitiers" (la cour d'assises de la Vienne avait prononcé une peine de 25 ans de réclusion).

"Qui va nous tuer nous quand on sera grande ?"

De son côté, l'avocate des fillettes s'est glissée dans la peau de Lou. Racontant le soir du drame. Racontant le quotidien des fillettes, de leurs cauchemars. "Dans ces moments là, c'est pas le beau visage de maman qu'on voit, c'est le visage de l'horreur". "Et Chloé", ajoute maître Hay parlant toujours comme aurait pu le faire Lou, "Chloé quand elle crie la nuit, on peut pas la toucher". Les sanglots résonnent dans la salle mais l'avocate poursuit et pose cette question que les fillettes de posent vraiment : "et quand on sera grande, qui va nous tuer ?"

La perpétuité peine équitable ?

L'avocat général prend le relais et rappelle la violence du meurtre, le soin apporté juste après par l'accusé pour éliminer les pièces à conviction, se forger un alibi. "Est-ce que vous prenez cette cour comme celle de Poitiers pour des imbéciles" demande Frédéric Clôt en se tournant vers l'accusé. La perpétuité qu'il avait requise en première instance, il la redemande sans hésitation. Derrière un tel déluge, la tâche est difficile pour la défense. "Il faut se dégager de l'émotion, des images et faire triompher la raison" plaide Me Sillard. Et la raison dit en creux l'avocat de l'accusé c'est que la perpétuité réclamée n'est pas adaptée pour ce crime, "un coup de folie" inexplicable. Un crime lourd mais qui ne justifie pas une telle sévérité. L'avocat redemande une sentence plus en rapport avec les faits.

Le verdict est attendu dans la soirée