Normandie, France

La fromagerie normande du Plessis effectue le rappel d'un lot de camemberts contaminés par la bactérie Escherichia-coli ce jeudi 26 avril 2018.

De quel produit s'agit-il ?

Le rappel vise le lot 260218DS0, conditionné dans une boîte en bois, qui a été commercialisé entre le 20 mars et le 26 avril 2018, avec une date limite de consommation au 11 mai 2018, indique l'entreprise normande dans un communiqué. Les produit fabriqués par la Fromagerie du Plessis (mention DUP présente sur l'étiquette au dos des fromages) ont été distribués sous diverses marques commerciales sur tout le territoire national dans les enseignes de la grande distribution ou dans les commerces de détail.

Symptômes possibles

La bactérie peut entraîner, dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies de complications rénales sévères chez les jeunes enfants (syndrome hémolytique et urémique), prévient le communiqué.

La Fromagerie du Plessis se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au numéro de téléphone suivant : 0 805 805 950 (numéro gratuit depuis la France)