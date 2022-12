Rapport de la Chambre régionale des comptes : la France Insoumise de la Mayenne saisit l'association Anticor

Il avait enflammé le conseil départemental la semaine dernière, le rapport prend maintenant une autre ampleur. La France Insoumise de la Mayenne, membre de la NUPES, annonce ce lundi dans un communiqué qu'elle saisit l'association Anticor, association contre la corruption et pour l'éthique en politique. Plusieurs interrogations ont été soulevées par les magistrats dans le rapport , dont des soupçons de conflits d'intérêts et de non-respect de la commande publique.

"Stop aux projets riches et fous"

"Nous dénonçons une politique de la communication commerciale au service des proches de Mr Olivier Richefou et au détriment de l'intérêt général, par la pratique interdite du saucissonnage des devis, un manque de transparence et un déni démocratique évident", écrit la France Insoumise dans son communiqué. L'opposition a demandé lors du conseil départemental l'ouverture d'une commission d'enquête paritaire entre opposition et majorité et le président Olivier Richefou a dit qu'il y était favorable. La France Insoumise "dit stop aux projets riches et fous" et "soutient la demande d’une commission d’enquête de l’opposition".

"Je le rappelle, il n'y a aucun dossier en cours auprès du procureur de la République, contrairement à d'autres élus", avait expliqué Olivier Richefou en sortie de conseil départemental, "j'ai agi d'une façon qui était dans l'intérêt public, on ne peut pas me le reprocher, j'ai aussi la chance d'avoir à mes côtés une majorité qui a réaffirmé qu'elle croyait à cette orientation parce que c'est l'intérêt du département de la Mayenne". Pour rappel, la Chambre avait pointé des irrégularités dans le sponsoring du skipper Maxime Sorel, sur des soupçons de conflits d'intérêts avec l'ancien directeur de la communication et de l'attractivité au département et un non-respect de la commande publique sur plusieurs dossiers, notamment la location des locaux parisiens M Paris et Héron Building.