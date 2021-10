Rapport sur la pédophilie dans l’église : en Vendée, les victimes demandent justice

Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) rend ce mardi ses conclusions, dans un rapport de 2.500 pages. L'auteur du rapport, Jean-Marc Sauvé, a déjà révélé quelques chiffres : il y a eu "entre 2.900 et 3.200 pédocriminels", hommes - prêtres ou religieux - au sein de l'Eglise catholique en France depuis 1950. En plus des abus sexuels, il serait aussi question de tortures et de cas d'esclavage.

Au moins 80 victimes à Chavagnes-en-Paillers

Une des affaires les plus retentissantes concerne la Vendée, et plus précisément le petit séminaire de Chavagnes-en Paillers, dans le nord du département. Elle a été révélée dans un livre écrit par une des victimes en 2018. "Une croix sur l'enfance en Vendée", c'est le titre de ce livre écrit par Jean-Pierre Sautreau, et dans lequel il décrit ce qu'il a subi à l’âge de neuf ans. Ca a été un révélateur. De nombreuses victimes ont décidé de parler à leur tour. Un collectif s’est créé. A ce jour, 80 victimes, anciens élèves du collège, ont témoigné, mais d'après Jean-Pierre Sautreau, ce sont sans doute des centaines d’enfants qui ont été concernés entre 1950 et 1970.

Une enquête toujours en cours

14 prêtres ont été identifiés, un seul est encore en vie. Le problème, c'est qu'il y a prescription. Une enquête de gendarmerie est quand même toujours en cours. Le but est de faire toute la vérité sur ce qui s'est passé pendant tant d'année à Chavagnes-en-Paillers, et aussi, sait-on jamais, de découvrir des faits qui ne seraient pas prescrits aujourd'hui.

Mais au-delà de la justice civile, les victimes demandent aussi des indemnités. Il y a un an, l'évêque de Luçon, François Jacolin, a reconnu la responsabilité de l'église et fait acte de repentance, ce qui est très rare. Les victimes souhaitent aujoud'hui que cette repentance ait des répercussions concrètes.

"J'éprouve de la haine" - Une des victimes

Les dégâts, pour certains de ces enfants, ont été considérables. Gérard Billaud dit qu’il a subi des attouchements de la part de deux prêtres, à la fin des années 60, et il n’arrive pas à oublier : « je n’avais pas confiance en moi, j’étais très perturbé, j’ai des périodes dépressives. J’ai été hospitalisé une dizaine de fois. C’est seulement il y a un an et demi que j’ai raconté à mon psychiatre ce qui s’était passé ».

Aujourd’hui, c’est encore avec beaucoup d’émotion que cet homme se confie et reconnait éprouver de la haine pour "ces gens-là et pour l’institution catholique".