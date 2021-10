Rapport sur les abus sexuels dans l'Eglise : un "travail de vérité" nécessaire pour l'évêque Guy de Kérimel

Le ton est grave, l'attitude solennelle, quand l'Evêque de Grenoble Guy de Kérimel prend la parole pour commenter le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique (Ciase) commandité par les Evêques de France et présenté la veille par Jean-Marc Sauvé. Selon cette commission qui a enquêté pendant 2 ans, quelque 330.000 mineurs ont subi des agressions dans des institutions de l'Église depuis 1950.

"Tout faire pour que l'Eglise soit une maison sûre"

"C'est plus que de la tristesse. C'est de l'accablement, c'est un poids, un poids qui vous tombe sur les épaules. Et je pense aux victimes, bien sûr qui sont certainement en même temps heureuses de ce rapport, et en même temps, ça réveille en elles des souvenirs très douloureux. Donc je voudrais les assurer de ma compassion. Je souffre avec elles. Et puis leur dire aussi l'engagement de l'Église et des évêques de France à faire tout pour l'Eglise, comme le dit le Pape, soit une maison sûre".

61 abus sexuels commis en Isère et cités dans le rapport Sauvé

En Isère, 61 abus sexuels ont été mis au jour par des témoignages directs cités dans le rapport, mais selon l'évêque, il y en a certainement beaucoup plus, car certaines victimes préfèrent rester dans l'ombre même très longtemps après les abus.

Pour Monseigneur de Kérimel, il s'agit d'un "travail de vérité" nécessaire même si les estimations du nombre de victimes sont "effrayantes, vertigineuses". Et ce n'est pas fini dit l'évêque : "Quand on a commencé à prendre au sérieux ces abus et à découvrir quelques cas, puis d'autres au fur et à mesure. Et certaines victimes nous ont dit "il y a certainement eu d'autres comme moi". Et donc, nous ne savons pas aujourd'hui en Isère quel est le nombre de victimes d'abus sexuels commis sur des mineurs par des prêtres, et par des gens d'Eglise.

Un rapport qui devrait libérer la parole

"Nous attendons maintenant une libération de la parole", prévoit l'Evêque. "Nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider les victimes. Je suis prêt à les rencontrer. La cellule d'écoute, bien sûr, est prête à les rencontrer. Mais c'est très difficile pour elles de téléphoner ou d'écrire, de se dévoiler. Et il y a des personnes qui ne veulent pas. Elles ont terriblement peur d'être mises sous les projecteurs publics".

30 victimes entendues par la cellule d'écoute mise en place en 2016 par le diocèse

La cellule d'écoute mise en place depuis 2016 par le diocèse de Grenoble a entendu 30 victimes qui ont dénoncé les abus de 24 prêtres, 4 laïcs et 2 religieuses, supérieures de communautés.

"Ce que j'ai recueilli, c'est beaucoup de souffrance", témoigne Marie-Françoise Guihard, psychanalyste et responsable de la cellule qui s'appuie sur 5 écoutants et 2 psychiatres qui peuvent venir en renfort. "La souffrance de personnes dont la vie a été complètement perturbée pendant des années. Je pense à un monsieur qui devait avoir 80 ans et qui, pour la première fois, est venu nous en parler. Il y a des personnes de tous âges, de tous milieux sociaux, de toutes conditions. Et qui ont découvert, en nous parlant, les détails de ce qui s'était passé X années auparavant".

Une femme violée par un prêtre alors qu'elle avait deux ans

Marie-Françoise Guihard témoigne aussi de la difficulté de recevoir toute cette souffrance, même quand on est expérimenté : "Je crois que les faits commis sur la plus jeune personne, c'est sur une enfant de deux ans. Un viol à l'âge de 2 ans commis par un prêtre. Je vous assure que quand on reçoit des personnes qui ont eu leur vie fichue en l'air pendant des années comme pour cette femme, ça bouleverse. On ne peut pas ne pas compatir. C'est ça qu'on vit dans cette cellule d'écoute. Il n'y a eu qu'un enfant victime de cet âge. Pour les autres, c'est à l'adolescence, mais tous étaient des enfants".

Les victimes accompagnées quand elles portent plainte

La cellule d'écoute peut accompagner les victimes qui souhaitent s'engager dans une procédure judiciaire et de son côté, Guy de Kérimel les invite, à porter plainte ? "Il faut que les victimes puissent parler, et faire en sorte que les éventuels abuseurs ne récidivent pas. Et je pense que le signalement, ça sert à ça aussi, pour que stopper les abuseurs qui sont toujours vivants. C'est très important. On ne devine pas toujours qui se cache quelquefois derrière des personnes très respectables".

La commission préconise d'indemniser les victimes qui le souhaitent

L'assemblée des Evêques de France va se pencher en novembre sur les préconisations du rapport de Jean-Marc Sauvé car il y a un "travail important à faire pour éradiquer le Mal". Et parmi les préconisations de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église catholique, il y a l'indemnisation des victimes . "Personnellement, je n'étais pas très chaud pour cela, en me disant ce n'est pas l'argent qui va nous sauver, confie l'Evêque de Grenoble-Vienne. Mais maintenant, je le comprends dans le sens d'une reconnaissance par l'Eglise, par l'institution, d'une responsabilité vis à vis des victimes".

Le problème du financement des indemnisations

Quand on l'interroge sur le financement de ces indemnisations, il répond " Eh bien, c'est une très bonne question. Les évêques sont invités à contribuer et les prêtres. Et puis les laïcs qui le désirent. Mais évidemment, ce ne sera pas pris sur les dons ordinaires. Plusieurs laïcs nous avaient déjà signalé qu'il n'était pas question pour eux de donner pour les "abuseurs". Bien évidemment, ils ne seront pas obligés de contribuer.