Raqqa : Un breton a participé à la libération de la ville syrienne

La ville de Raqqa a été libérée du joug de Daech il y a tout juste une semaine. Un breton a participé à sa libération auprès des forces kurdes. Il témoigne sur France Bleu Breizh Izel.

Il se fait appeler Kendal Breizh et est parti s'engager auprès des forces kurdes des YPG. A son arrivée, en Syrie au début du mois de Juillet, nous avions pu le contacter. Il commençait tout juste son entraînement. Depuis, il a participé à la libération du fief Syrien de Daech : Raqqa.

Une ville dévastée

Le Breton nous a répondu depuis un cybercafé d'une ville à "moins de deux heures de routes de Raqqa". Il se repose quelques jours avec le reste de sa brigade "juste le temps de refaire (leurs) bagages, de nettoyer (leurs) armes, de se reposer avant de repartir" traquer les soldats de Daech dans les derniers territoires encore sous le contrôle du groupe Etat Islamique.

Mais, il y a moins d'une semaine le breton d'une quarantaine d'années combattait dans les rues du fief de Daech. "On les a combattu, Raqqa est libre, en ce qui me concerne c'est une grande satisfaction" se réjouit-il. Mais, le siège a été éprouvant "particulièrement quand Daech essayait de se glisser derrière nos lignes pendant la nuit".

Le choc de la guerre

Il y a encore dans le centre de Raqqa "des cadavres qui n'ont pas pu être ramassés" et "des maisons éventrées" mais aussi "des mines et des voitures piégées". Malgré tout, l'homme relativise : "en allant sur le front on sait à quoi l'on va être confronté".

Le breton a également pris l'habitude de prendre des photos et des vidéos. Ici, il a été filmé lors d'un entraînement au lance-roquettes :