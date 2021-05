Rassemblement solidaire prévu dimanche pour les cinq mois de la disparition de Delphine Jubillar

Le 16 mai, Delphine Jubillar aura disparu depuis cinq mois. Cinq mois sans nouvelle de la jeune maman tarnaise dont on a perdu la trace juste avant Noël. L’infirmière de 33 ans n’a plus été vue à son domicile depuis la nuit du 15 au 16 décembre. Depuis l'enquête se poursuit sans avancée significative. Son mari, Cédric, a été entendu par les juges le 30 avril dernier et son avocat Maitre Jean-Baptise Alary a fait savoir que "aucune mise en cause n'est envisagée".

Premier rassemblement depuis le 23 décembre

Face à cette absence, depuis la mi-mars, tous les jeudis, ses amies les plus proches organisent des recherches solidaires autour du village de Cagnac-les-Mines. Avec des volontaires venus de tout le Tarn elles parcourent les sentiers, les sous-bois et les chemins de randonnées et fouillent tous les trous et fossés possibles. Pour les cinq mois de cette disparition, elles ont décidé d’organiser un rassemblement un dimanche pour toucher le plus de personnes possible.

#On_Lâche_Rien

Les jeunes femmes ont fixé un rendez-vous à 13h30 pour un rassemblement au stade de Cagnac. Un lieu très symbolique. C’est là que 1.800 personnes s’étaient donné rendez-vous le 23 décembre, la veille du réveillon pour chercher Delphine alors qu’elle avait disparu depuis une semaine. Ce jour-là, l’affluence avait surpris tout le monde et notamment le maire de la commune.

Depuis, les recherches pour Delphine sont beaucoup plus confidentielles. Quelques dizaines de personnes chaque jeudi se réunissent sur le parking d’Intermarché. Et pourtant, les amies de Delphine ont un mot d’ordre "On ne lâche rien". Dans un message, Emy notamment s’adresse à tous les papas et les mamans. "Pensez à Louis et à Elyah" dit-elle en évoquant les enfants de Delphine. "Vous ne la connaissez peut-être pas, peut-être que vos enfants sont dans la même école que ses enfants, vous êtes son ami(e), sa famille, c’est une habitante de notre très cher village et c’est une belle personne, elle le mérite".