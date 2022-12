Rassemblement à Montpellier pour Yanis, enfant renversé et tué par une conductrice en février à Perpignan

Une dizaine de personnes se sont rassemblées ce samedi sur la Place de la Comédie à Montpellier. Un hommage rendu à Yanis, ce petit garçon de 8 ans renversé et tué par une voiture sur un passage piéton en février dernier à Villeneuve-de-la-Raho près de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales.

La conductrice de la voiture ne s'est pas arrêtée tout de suite et a trainé l'enfant sur 22 mètres. Elle explique avoir été éblouie par le soleil. D'autres rassemblement ont eu lieu en même temps à Paris, Marseille, Rennes et Toulouse.

Rouvrir l'enquête

La famille de Yanis et les associations qui la soutiennent demandent que justice soit faite. Alors que le procès a eu lieu en septembre et que le jugement doit être rendu le 14 décembre. Ils estiment que la peine réclamée est trop faible : le procureur de la république a requis 5 ans de prison avec sursis et 18 mois de suspension de permis.

Ils demandent à ce qu'une enquête plus approfondie soit menée par la police et non par la gendarmerie. Ils estiment que la conductrice est protégée en dénonçant le fait que ses fils sont gendarmes.

"Mon frère n'a pas le droit à la justice" — Karim, frère de Yanis

Sur la Place de la Comédie, sous la pluie, les deux frères de Yanis et des membres d'associations montpelliéraines ont tenté de se faire entendre en criant "justice pour Yanis."

Karim, âgé de 18 ans, très ému, a rendu hommage à son petit frère. "La veille de l'accident, il était avec moi, on jouait au foot ensemble." Il a aussi rappelé ce qu'il s'est passé ce 5 février 2022. "Il faisait très beau. Après l'école, ma belle-mère a voulu faire prendre l'air à mon frère et mes petites sœurs."

IIs sont arrivés au niveau d'un passage piéton. Une voiture les a laissés passer. Ils se sont engagés. "C'est ce qu'on nous a appris depuis tout petit : attendre que la voiture s'arrête pour traverser. Mon frère n'a rien fait. Il a suivi ce qu'on lui a appris." Avant de se faire renverser par la conductrice de la voiture.

"Notre frère n'a pas le droit à la justice" a déploré Karim. Après son discours, il a demandé à ce qu'une minute et 22 secondes de silence soit respectée. La minute habituelle pour rendre hommage et 22 secondes de plus en référence aux 22 mètres sur lesquels son frère a été trainé.

Plusieurs manifestations en France

Des collectifs et associations de soutien à la famille étaient au rassemblement de Montpellier. Dans son discours, Halima Idir, a interpellé le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. "On veut que la justice soit rendue. Il faut que la loi soit appliquée et que la condamnation soit à la hauteur de la gravité de ce qu'il s'est passé."

Un rassemblement dans plusieurs villes de France pour faire connaitre l'affaire au delà de Perpignan. Un soutien important parce que "si c'est arrivé à Perpignan, ça peut arriver partout" explique Patricia Bessière, membre de l'association pour défendre la sécurité des citoyens à Montpellier.

Une marche sera aussi organisée le 11 décembre à Perpignan, trois jours avant le délibéré du procès.