Rassemblement à Rostrenen en soutien à la journaliste Morgan Large

Un rassemblement de soutien à Morgan Large se tient ce mardi midi à Rostrenen dans les Côtes d'Armor. La journaliste du Centre Bretagne spécialiste des enquêtes sur l'agroalimentaire subit de nombreuses pressions et intimidations depuis plusieurs mois.

Dernier incident en date, particulièrement grave, elle a récemment découvert les roues de sa voiture déboulonnées. Les soutiens à Morgan Large se multiplient. Les radios associatives, dont Radio Kreiz Breizh, où travaille la journaliste, ne diffusent aucune émission ce mardi pour dénoncer ces actes de malveillance.

Ur bodadeg e Rostren evit souten Morgan Large

Ur bodadeg da souten Morgan Large a vo dalc'het da greizteiz e Rostren e kreiz ar vro. Ar gazetennerez deus Kreiz Breizh, arbennig war an enklasoù diwar-benn ar gounezvouederezh a vez taget abaoe meur a viz. Nevez 'zo he deus kavet rodoù he c'harr-tan hep serjant ebet mui. Meur a souten a vez da Vorgan Large. Evit ober anv deus kement-se ne vo skignet program ebet gant ar radioioù kevredigezhel hiziv, en o-zouez, Radio Kreiz Breizh, 'lec'h ma labour ar gazetennerez.