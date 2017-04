Présidentielle : rassemblement contre Le Pen et Macron à Dijon

Une centaine de personnes sont rassemblées dans le centre de Dijon ce jeudi après-midi. Un appel avait été lancé sur Facebook depuis quelques jours contre l'affiche du second tour de la présidentielle. "Ni Macron, ni Le Pen", c'est le mot d'ordre.

Dans le calme au début, une centaine de personnes se sont rassemblées sur la place Darcy, à Dijon, ce jeudi après-midi. Après avoir un peu joué au chat et à la souris avec la police et tapé dans leurs boucliers, les forces de l'ordre ont utilisé une bobme de poivre pour faire reculer le petit groupe. Sur Facebook, depuis quelques jours, un appel au rassemblement "Ni Macron, ni Le Pen" invite les Dijonnais à se mobiliser contre les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. D

Des manifestations aussi à Paris, Rennes ou Toulouse

Ce jeudi après-midi, plusieurs centaines de lycéens ont également manifesté dans les rues de Paris. Là, des incidents ont eu lieu. Certains jeunes ont taggué des vitrines, des panneaux publicitaires, lancé des bouteilles de verre sur les forces de l'ordre. A Rennes, Nantes ou encore Toulouse, les rassemblements sont restés calmes.