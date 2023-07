Rassemblement contre les violences devant la mairie de Toul : "Impensable et inacceptable"

Une petite centaine de personnes rassemblées devant l'Hôtel de Ville de Toul ce lundi. Rassemblement à l'appel de l'Association des maires de France pour dénoncer les émeutes qui frappent la France depuis la mort de Nahel le 27 juin à Nanterre et les violences subies par des élus, notamment le maire de L'Haÿ-les-Roses dont le domicile a été incendié ce week-end .

ⓘ Publicité

Elus et habitants de la ville et des alentours se sont retrouvés à la mi-journée, alors que la ville de Toul elle-même a été le théâtre de violences durant deux nuits la semaine dernière : des véhicules incendiés et dégradés et le centre socio-culturel André Malraux saccagé. Il restera d'ailleurs fermé au moins toute cette semaine.

"Larmes aux yeux"

"C'est un bâtiment fait pour les accueillir et ils le détruisent, on est dans le déni le plus complet. C'est impensable et inacceptable", lance Denis qui vit dans le quartier Croix-de-Metz où se trouve le centre André Malraux. Présentes également à ce rassemblement, Chantal et Nadine, choquées par les images. "Quand je regarde la télé, ça me met les larmes aux yeux, je n'arrive à croire qu'on peut faire des choses comme ça", témoigne la première. "C'est inadmissible, les parents devraient se prendre en charge. Je ne vois pas ce qu'ils font dans la rue ces mômes-là", s'insurge la seconde.

Pendant la prise de parole du maire, devant l'Hôtel de VIlle © Radio France - Isabelle Baudriller

Guillaume Jautzy, lui, est venu en voisin. Conseiller municipal à Bicqueley, il est indigné par l'attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses : "En tant qu'élu, on se met au service de la population et on ne s'attend pas à des retours comme ça de la population. Donc, oui c'est choquant".

"A un moment, stop !"

Choqué également le maire de Toul Alde Harmand. Il n'imaginait pas que sa ville - ville moyenne de près de 16 000 habitants - puisse être concernée par ces violences. "Qu'on se révolte par rapport à un sujet ou un autre, j'allais dire on est en démocratie. Mais de s'attaquer à des bâtiments publics qui servent à l'usage de tous, ce n'est pas entendable. Dégrader le cadre de vie où vous habitez... non, non, à un moment stop !"

Et le maire de Toul de déplorer la suppression de la police de proximité, en 2003 : "Ça a été une erreur fatal dans nos villes. Cette police de proximité jouait son rôle, ce lien et non cette barrière qui semble infranchissable entre les représentants des forces de l'ordre et les jeunes".