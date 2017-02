Rassemblement contre les violences policières à Dijon : des heurts mais pas de gros débordements

Près de 150 personnes se sont rassemblées mardi soir à Dijon pour protester contre les violences policières. La tension est montée en début de soirée. Deux personnes ont été interpellées

Sur la place du Bareuzai vers 18h, ils n'étaient qu'une soixantaine au départ, très encadrés par les gendarmes mobiles. Le rassemblement a grossi peu à peu, et la plupart de ceux qui étaient là voulaient manifester dans le calme: "je ne suis pas là pour casser ou pour me venger, témoigne l'un deux, je suis là juste pour faire une personne de plus, pour dire qu'il y a des gens qui ne supportent plus ce qui se passe en ce moment."

Il fait référence à l'affaire Théo, ce jeune interpellé très violemment à Aulnay-sous-Bois en région parisienne.

Pour l'égalité des droits et contre les contrôles au faciès

Certains d'entre eux étaient déjà là lors des manifestations contre la Loi Travail au printemps dernier: "et même ici, il y avait eu des violences policières. Pas besoin d'être à Paris, ça se passe partout des interpellations un peu musclées et des contrôles au faciès", raconte un jeune. Un autre s'inquiète : "c'est une main un peu invisible qui peut frapper à tout moment, on le sait, et ce n'est pas souhaitable." Un peu plus loin un autre réfléchit : "on peut faire quoi à part se montrer là pacifiquement ? Dans nos relations avec la police, il faudrait trouver une voie plus saine, pour qu'on puisse mieux vivre ensemble."

La place du Bareuzai était très encadrée par les gendarmes mobiles © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Mais vers 18h30, la tension commence à monter. Les manifestants de la place du Bareuzai veulent rejoindre ceux de la place de la République. Ils sont coincés par les gendarmes mobiles, et après avoir fait plusieurs fois le tour de la place en criant des slogans, ils s'engouffrent dans une rue. Ils courent vers les gendarmes, et ceux qui portent la banderole en tête de cortège viennent la plaquer sur les boucliers des forces de l'ordre. Les gendarmes répliquent avec des grenades de gaz lacrymogène pour les faire reculer.

La fumée des gaz lacrymogènes envahit la place © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Le cortège réussit à quitter la place, et se met à marcher à vive allure dans le centre-ville. Au passage, certains taguent les murs ou renversent des poubelles. Les gendarmes mobiles les suivent de près. Ils tirent une deuxième fois des grenades de gaz lacrymogène. Finalement les manifestants se dispersent et le calme revient dans le centre-ville.

D'après la police, deux personnes ont été interpellées.