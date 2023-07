Rassemblement de l'ultradroite : la préfecture prend un arrêté pour interdire les manifestations à Chambéry

La préfecture de la Savoie craint de nouveaux débordements dans la nuit de mardi à mercredi. Après une soirée de violences et d'affrontements entre membres de l'ultradroite et d'autres jeunes , lors de laquelle un homme a été blessé à coups de marteau, le préfet François Ravier a décidé de prendre un arrêté pour interdire les manifestations pendant la nuit.

Des appels à la violence sur les réseaux sociaux

"De nouveau appels à la violences et à l'affrontement ont été détectés sur les réseaux sociaux", peut-on lire dans l'arrêté de la préfecture. "Ils sont susceptibles d'entraîner des rassemblements qui pourraient conduire à de graves troubles à l'ordre public et à des affrontements avec les forces de l'ordre."

Concrètement, il ne sera pas possible de se rassembler dans certaines rues du centre-ville de Chambéry entre 20 heures mardi et 4 heures du matin mercredi avenue des Ducs de Savoie, rue Saint-François de Sales, rue de la Banque, rue de la République, rue André Jacques, rue Michaud, place Monge, place Caffe, avenue de Lyon, Faubourg Maché, rue Jean-Pierre Veyrat, place du Palais de Justice, Quai du Jeu de Paume, avenue du Maréchal Leclerc, rue de la Gare et rue Sommeiller.

Après les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre mardi dernier , plusieurs rassemblements de membres de l'ultradroite ont eu lieu à Chambéry.

