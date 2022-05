Rassemblement de policiers à Cherbourg : "Le terme homicide volontaire est trop fort"

Près de 25 policiers cherbourgeois, étaient réunis, en soutien pour leur collègue parisien, ce lundi midi.

Contre la décision de justice

Parmi eux, Christelle Sanier, délégué syndicale d'Alliance dans la Manche, explique les raisons du rassemblement : "Nous sommes contre la décision de la justice qui a mis notre collègue en examen pour homicide volontaire. Pour nous, ce n'est pas un homicide volontaire, c'est de la légitime défense. Quand la voiture a foncée sur les collègues, il n'avait pas le choix de tirer".

Pascal, délégué syndical d'Alliance partage aussi son avis : "On ne sait pas précisément ce qui s'est passé, mais pour nous le mot homicide volontaire est trop fort. Notre collègue de 24 ans, ne s'est pas levé ce matin-là en souhaitant donner la mort. Sa carrière est maintenant mise en jeu alors qu'il voulait se protéger."

"Nous souhaitons être plus protégés."

Dans cette contestation, c'est le débat sur la "présomption de légitime défense" accordé aux policiers, qui est remis sur la table par le syndicat Alliance.Déjà demandée, depuis plusieurs années, le syndicat souhaite que les policiers bénéficient d'une présomption de légitime défense s'ils ont utilisé leurs armes en cas de danger pour leur vie lors d'une intervention. Ce n'est pas le cas actuellement.

"Quel message on veut envoyer ? Une police forte ? Dans ce cas-là, nous souhaitons être plus protégés et nous sommes d'accord avec cette présomption de légitime défense pour les policiers", explique Christelle Sanier.