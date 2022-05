Rassemblement de policiers à Privas en Ardèche : "on ne se sent pas protégé par l'institution judiciaire"

Comme partout en France ce lundi 2 mai 2022, les policiers se sont également rassemblés en Ardèche, à Privas. Un rassemblement de soutien à leur collègue parisien qui a ouvert le feu le 24 avril dernier, sur le Pont-Neuf à Paris. Ce dernier est mis en examen pour homicide volontaire et l'enquête se poursuit. Pour les syndicats UNSA et ALLIANCE, à l'origine de ces rassemblements, c'est une décision inadmissible, qui fragilise un peu plus les rapports entre les policiers et l'institution judiciaire.

Armé par la profession, mais désarmée par la loi. Le policier a juste le droit de subir

Il est 12h30 à Privas, au pied du palais de Justice, une quinzaine de policiers sont rassemblés. les drapeaux et banderoles des syndicats UNSA et ALLIANCE sont mis en évidence. L'un des policiers prend la parole. Il revient sur ce qu'il s'est passé ce soir du 24 avril, évoque aussi cette défiance grandissante entre les policiers et l'institution judiciaire : "Armé par la profession, mais désarmée par la loi. Le policier a juste le droit de subir".

Sébastien Chantemesse est le secrétaire départemental d'ALLIANCE en Ardèche. Il dénonce la mise en examen de leur collègue à Paris, "Ce qui nous fait sortir de nos gonds c'est la rapidité avec laquelle cette décision a été prise. Et puis, pour le motif, aussi, homicide involontaire. Cela veut dire que l'on reproche à notre collègue d'avoir voulu tuer quelqu'un. Nous on pense qu'il a simplement voulu défendre ses collègues et toutes les personnes qui étaient sur le pont" explique le policier, qui poursuit "Il a mal fait, il a bien fait, l'enquête le dira". "Il a eu quelques millièmes de seconde pour prendre une décision et aujourd'hui il se retrouve mis en examen, interdit de travailler et il risque jusqu'à 30 ans de prison" ajoute de son côté Yvan Rouveur, le secrétaire départemental UNSA.

Si un jour je dois faire usage de mon arme pour me protéger ou pour protéger quelqu'un, comment va réagir la justice ? - Robert, policier

Selon les syndicats, il y a deux refus d'obtempérer par heure en France. Parfois, les forces de l'ordre ouvrent le feu, certains policiers et gendarmes sont blessés ou tués. Ils s'interrogent donc : doivent-ils continuer à mener des opérations de contrôle ? Doivent-ils utiliser leurs armes à feu ? Outre la colère, il y a de l'inquiétude parmi les policiers présents, c'est le cas de Robert "en Ardèche, c'est beaucoup plus calme, donc on va être sujet beaucoup plus facilement à des choses routinières. Peut être qu'on sera un peu moins vigilant quand ça va nous arriver ... Moi, effectivement, je suis inquiet. Si un jour je dois faire usage de mon arme pour me protéger ou pour protéger quelqu'un, comment va réagir la justice?" s'interroge ce policier ardéchois.

"On ne se sent pas du tout protégé par le système judiciaire" face à des "malfaiteurs de plus en plus armés et dangereux qui n'hésitent pas à tirer sur les forces de l'ordre" affirme de son côté Yvan Rouveur de l'UNSA.

Au total, une quarantaine de rassemblements de policiers ont eu lieu à travers la France à l'appel des deux syndicats.