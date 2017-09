Rassemblement de soutien autour de David Brugioni, le maire de Centuri

Rassemblement de soutien au maire de Centuri. Sa maison avait été la cible de tirs de chevrotine dans la nuit du 10 au 11 septembre.

Près d'une centaine de personnes sont venues samedi 16 septembre apporter leur soutien à David Brugioni, le maire de Centuri. Sa maison avait été la cible de tirs de chevrotines une semaine plus tôt. Des impacts avaient été relevés près de la fenêtre de la chambre où dorment ses enfants, une agression sur fond de litiges judiciaires avec l'ancienne majorité municipale. Un climat délétère. Des affaires de marchés publics, de favoritisme, dénoncées par David Brugioni après son élection en 2014. Devant la mairie de Centuri, de nombreux habitants de cette commune de la pointe du Cap Corse, des élus de la région, mais aussi le président de l'exécutif, Gilles Simeoni, ont fait le déplacement. Un soutien qui a ému David Brugioni, entouré de sa femme et de ses enfants :"il fallait montrer à notre famille que nous ne sommes pas seuls. On se demande jusqu'où va aller l'escalade de violence. On a dénoncé à plusieurs reprises ce qui se passait sur Centuri, par des écrits officiels du maire au procureur de la République et au préfet, et finalement la violence continue. Elle s'aggrave. Quand on dit que l'on a évité un drame, ce n'est pas peu de le dire. On sait parfaitement que derrière cette fenêtre il y a nos enfants qui dorment".