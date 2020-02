Rassemblement de soutien devant les locaux de France Bleu RCFM

Bastia, France

Un rassemblement de soutien a été organisé ce lundi matin devant les locaux de France Bleu RCFM à Bastia et à Ajaccio. Un rassemblement à l’initiative des personnels, des élus et des organisations syndicales de France Bleu RCFM, auquel ont également participé des personnalités politiques, associatives, syndicales ainsi que de nombreux auditeurs. Des confrères de la presse insulaire étaient également présents.

Union pour la liberté d'expression © Radio France - Patou Fiori Rinieri

La présidence de Radio France était représentée par Jean Emmanuel Casalta, directeur du réseau France Bleu.

Franck Lidon (directeur FB RCFM et Jean Emmanuel Casalta (directeur du réseau France Bleu) © Radio France - Patou Fiori Rinieri

Interview Franck Lidon (directeur FB RCFM) © Radio France - Patou Fiori Rinieri

Un rassemblement qui faisait suite aux tags tracés sur les murs et l’enceinte de la radio, et qui visaient son directeur, Franck Lidon, et la radio. Découverts vendredi matin par les personnels qui prenaient leur service, les inscriptions insultantes ont été dénoncées par les personnels de RCFM qui ont apporté leur soutien.

Notre mission au service du public ne saurait être découragée par ce genre d’actes lâches, indignes et dégradants pour leurs auteurs.