Rassemblement des avocats à l'occasion de l'audience de rentrée de la cour d'appel d'Amiens

Amiens, France

A l'occasion d'un nouveau rassemblement contre la réforme des retraites, les avocats ont formé une haie d'honneur avant l'arrivée des personnes invitées à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel d'Amiens. Ils étaient environ 80. La plupart du barreau d'Amiens accompagnés des sept bâtonniers de Picardie.

Un mouvement qui devrait durer

La première présidente de la cour d'appel d'Amiens et la procureure générale en ont profité pour recevoir les bâtonniers de Picardie ce lundi après-midi. Si elle comprend les difficultés des avocats, Catherine Farinelli, la première présidente de la cour d'appel explique : "notre souhait est à la fois de les écouter car il nous semble que leur situation est réellement difficile. Nous avons également le sentiment d'une possible pérennisation du mouvement et ce qui nous inquiète c'est aussi le droit des gens avec une pensée particulière pour les mineurs qui actuellement ne voient plus leurs droits respectés notamment en _garde à vue_. Ce droit c'est celui de la présence d'un avocat." Elle ajoute que la semaine dernière, il y a eu "une politique de renvois (ndlr : référence aux affaires qui devaient être jugées et ne l'ont pas été) très tolérante mais cette situation ne peut pas perdurer sur de longues semaines sans mettre en danger la notion même de continuité du service de la justice".

La grève des avocats a commencé le lundi 6 janvier.