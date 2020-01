Rassemblement devant le Tribunal Grande Instance de Nîmes

Nîmes, France

Nouveau rassemblement devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes ce jeudi 9 janvier. A midi, différentes organisations syndicales ont appelé au rassemblement pour faire entendre leurs revendications contre la réforme des retraites. Un premier rassemblement des avocats a déjà eu lieu lundi midi devant le Tribunal de Nîmes. Les avocats ont déjà décidé d'une grève "totale et reconductible" jusqu'au 14 janvier inclus, soit jusqu'à mardi prochain. Ce jeudi, ce sont des salariés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui se sont rassemblés devant le Tribunal pour porter leurs revendications.

Josselin Valdenaire est éducateur à la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Nîmes et secrétaire territoriale de la CGT de la PJJ : "Ce rassemblement c'est pour montrer que la Justice est mobilisée et pas uniquement les avocats. On veut essayer de faire une convergence au niveau de tous les professionnels de la Justice." Se rassembler et faire grève, ce n'est pas toujours évident dans cette profession reconnait Josselin Valdenaire : "Une partie des personnels n'ont pas le droit de grève comme les magistrats. C'est une première difficulté où on a du mal à rassembler les foules. On fait donc en sorte que l'on nous voit au niveau de la Justice et de l'opinion publique parce qu'on en parle très peu mais on est tous concernés par ce projet de réforme. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas manifester aussi et montrer les impacts que cela peut avoir pour les salariés de la Justice."