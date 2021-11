Rassemblement interdit de skateurs à Biarritz : jusqu'à 3 mois de prison requis contre des participants

Trois jeunes hommes, de 18 à 24 ans, comparaissaient ce vendredi pour avoir participé au rassemblement de skateurs qui avait fait polémique en mai dernier à Biarritz. La procureure de Bayonne a requis 3 mois de prison avec sursis pour le plus jeune, jusqu'à 3 mois ferme pour le plus âgé.

Le parquet de Bayonne a requis entre 3 mois de prison avec sursis et 3 mois ferme à l'encontre de trois jeunes bayonnais ce vendredi 5 novembre. Le 30 mai dernier, ils avaient été repérés sur la vidéo du rassemblement non-autorisé de skateurs, à Biarritz. Agés de 18 à 24 ans, ils sont poursuivis pour conduite dangereuse, rassemblement interdit et circulation en sens interdit. Le délibéré sera rendu le vendredi 19 novembre.

Sur une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, les trois jeunes hommes apparaissent au milieu de ce rassemblent d'environ 1.500 personnes. Deux d'entre-deux font chacun une roue arrière avec leurs scooter et le troisième fait également cabrer son quad jaune. Les trois "assument avoir fait une roue arrière", expliquent-ils à la barre, expliquant qu'ils "passaient par là".

"Rodéo sauvage"

C'est dans la rue Madrid, le long de la Milady, que les images sont tournées. Soleil couchant, la circulation est bloquée par ce rassemblement non-autorisé et les engins s'enchainent : skates, voitures, poussettes, rollers, motos, etc. A leurs passages, les trois jeunes se voient "proposer de faire une figure pour un film", expliquent-ils, ce qu'ils acceptent.

"C'est extrêmement dangereux", leur rappelle le président, entamant des calculs pour estimer la masse d'une moto si elle venait à aller heurter la foule. Même constat de la procureure, qui requiert 3 mois de prison ferme pour le plus âgé des trois prévenus, dont le casier fait déjà apparaitre 5 condamnations pour des faits similaires. Elle réclame également une amende de 400 euros pour chaque contravention et la confiscation de son quad.

Pour le second, âgé de 22 ans, elle requiert notamment "100 jours amende à 10 euros, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et une suspension de permis de 6 mois". Le troisième, le plus jeune, "est le seul à avoir un casier vierge" note-t-elle, soulignant son "immaturité". Elle requiert 3 mois de prison avec sursis à son encontre, ainsi que des amendes entre 100 et 300 euros.

Décision le 19 novembre

Les avocats des trois jeunes hommes ont tous plaidé la relaxe, expliquant que "le dossier était maigre" et que l'infraction de "rodéo sauvage" n'est pas constituée, puisque leurs clients ne sont vu qu'une fois sur la vidéo, alors "qu'il doit y avoir un caractère répétitif pour entrer en voie de condamnation", expliquent-ils.

N'ayant pas pu consulter la vidéo, le président précise qu'il a finalement pu "obtenir le CD-Rom" et souhaite le consulter avant de délibérer. La décision sera donc rendue le 19 novembre prochain.