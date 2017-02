Rassemblement pour Théo, samedi, devant le tribunal de Bobigny.

Sur les réseaux sociaux, l'appel au rassemblement, tourne, depuis plusieurs jours. Rassemblement en soutien à Théo, ce jeune de 22 ans, grièvement blessé, le 2 février 2017, par quatre policiers, dont l'un est mis en examen pour viol. Rendez vous fixé à 16 heures devant le tribunal de Bobigny.

Sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, sur les sites associatifs ou des sites plus politiques, comme Ensemble, Solidaires ou SOS Racisme, on ne voit que ça: des appels au rassemblement, samedi après midi, devant le tribunal de Bobigny, rassemblement en soutien à Théo, ce jeune homme de 22 ans, grièvement blessé lors de son interpellation, le 2 février, à Aulnay-sous-Bois, par quatre policiers, dont l'un est mis en examen pour viol.

A l'origine: un lycéen de 18 ans.

A l'initiative de ce rassemblement, très largement relayé, depuis, sur les réseaux sociaux, un jeune de Bobigny. Un lycéen de 18 ans, très choqué par l'histoire de Théo. Il en a parlé, autour d'un verre, avec ses copains et tous en sont venus à décider de faire quelque chose. Il ne connait pas Théo, il ne connait pas, non plus, les jeunes interpellés et jugés, après les incidents de ces dernières nuits, dans plusieurs quartiers, mais il voudrait, simplement, que justice soit faite et que l'affaire ne tombe pas dans les oubliettes.

L'organisation:

Le jeune est alors allé frapper à la porte des Jeunes Communistes de Bobigny, pour leur demander leur aide logistique. Ce sont eux qui se sont donc chargés de demander les autorisations, de relayer l'information et de publier les tracts. Mais comme le jeune lycéen ne voulait pas de récupération politique, aucun nom de mouvement n'apparait sur le tract. Lui, il souhaite que ce soit un mouvement citoyen, uniquement, comme il le dit, pour que justice soit faite.