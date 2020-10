Des rassemblements sont prévus ce dimanche après-midi à Nîmes et Bagnols-sur-Cèze pour rendre hommage à Samuel Paty, l'enseignant tué à Conflans-Saint-Honorine (Yvelines).

Rassemblements à Nîmes et Bagnols en hommage à l'enseignant tué dans les Yvelines

La FSU et l'intersyndicale éducation du Gard appellent à un rassemblement unitaire dimanche 18 octobre à 15 heures avenue Feuchères à Nîmes. Les syndicats veulent rendre hommage au professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, "lâchement assassiné vendredi pour avoir fait son travail et incarné les valeurs de la République", précisent-ils dans un communiqué.

"C'est l'école même qui est atteinte par cet acte odieux. Nous exprimons notre révolte à l’égard de l’obscurantisme et du fanatisme qui cherchent à faire taire par la violence. Elève et enseignants vont rester éloignés de l'école pendant deux semaines du fait des congés. Il importe que dès la rentrée les conditions soient créées pour accueillir sereinement les élèves et apporter aux enseignants le soutien dont ils auront besoin. Pour cela nous demandons un temps de concertation avec les autorités de l'Education Nationale", poursuit le communiqué.

La FSU 30 exprime par ailleurs ses inquiétudes "sur les conséquences de ce dramatique événement sur une société déjà traversée de fractures. Nous demandons solennellement que le deuil de la communauté éducative soit respecté et que chacun s'abstienne de toute instrumentalisation politique".

La FSU30 appelle à des rassemblements partout dimanche 18 octobre à 15 heures. Deux rendez-vous sont prévus dans le Gard : à 15 heures à Nîmes devant la Préfecture et à 15 heures à Bagnols-sur-Cèze devant le Monument aux morts.