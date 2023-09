RATP : un chauffeur de bus menace et insulte violemment une cliente, une procédure disciplinaire ouverte

Un torrent d'insultes pendant 46 secondes. Sur une vidéo publiée ce week-end sur les réseaux sociaux, un chauffeur de la RATP s'en prend violemment à ce qui semble être une passagère du bus.

ⓘ Publicité

Dans ce montage d'au moins deux vidéos, l'homme demande d'abord à la femme de descendre du bus, arrivé au terminus. Les propos deviennent de plus en plus violents et le machiniste menace même cette cliente de viol. "Je vais te baiser tout de suite, ferme ta mère", déclare notamment le chauffeur, traitant la cliente de "sale clocharde".

La vidéo provoque l'indignation

La vidéo, partagée massivement sur les réseaux sociaux, provoque l'indignation des internautes et de la classe politique. "Ce comportement extrêmement choquant d’un conducteur de bus vis-à-vis d’une voyageuse porte atteinte au service public de transport et doit être sanctionné !" indique dans un tweet la présidente d'Île-de-France mobilités, Valérie Pécresse.

Ce mardi matin, le groupe RATP dénonce des "propos et comportement intolérables". "La RATP condamne avec la plus grande fermeté ces agissements contraires aux valeurs de l’entreprise." Elle précise que le conducteur ne conduit plus et fait l'objet d'une procédure disciplinaire.