Coronavirus : un quatrième agent de la RATP meurt des suites du virus

La victime était conducteur de bus et rattachée au dépôt de Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il s'agit du quatrième salarié de la RATP à décéder des suites du covid-19. Entre mars et avril, un cadre, un agent de sûreté et un salarié de la direction financière sont morts du coronavirus.