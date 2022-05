Rave de Redon : le jeune homme qui a eu la main arrachée va déposer une nouvelle plainte

Dans quelques jours, Maître Stéphane Vallée va déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès d'un juge d'instruction. Il est l'avocat du jeune homme âgé de 22 ans qui a eu la main arrachée lors de la rave party de Redon dans la nuit du 18 au 19 juin 2021. En mars dernier, le parquet de Rennes avait en effet décidé de classer sans suite les deux premières plaintes du jeune homme. Maître Vallée explique les raisons qui poussent son client à déposer cette nouvelle plainte.

FBA : Qu'espérez-vous avec cette nouvelle démarche judiciaire ?

Maître Vallée : Depuis le classement sans suite, nous avons pu prendre connaissance de l’enquête qui a été réalisée par les gendarmes et les experts. Beaucoup de travail a été fait. Aujourd’hui, à la lumière de ces éléments, nous sommes en mesure de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Un certain nombre de personnes n'ont pas été auditionnées par les enquêteurs. Nous souhaitons également qu’il puisse y avoir des compléments d'expertise.

L'enquête approfondie ne répond pas à toutes vos interrogations ?

Il reste de nombreuses questions. Le récit qui est fait dans le cadre de la procédure est extrêmement glaçant dans cette procédure. Dans la retranscription de la quinzaine d’appels téléphoniques aux services de secours, par des personnes qui étaient sur place, les personnes disent "Il y a quelqu'un qui a perdu un bras. Qu'est-ce qu'on fait ou est ce qu'on peut l'emmener ? Comment est-ce qu'il peut être pris en charge ?" Et la réponse qui est donnée inlassablement par les services de secours, c'est "On ne peut pas intervenir. A vous de l’emmener vers les gendarmes mobiles, nous on ne peut pas passer" Et les personnes répondent "On ne peut pas s'avancer, car il y a les gendarmes mobiles. On se fait tirer dessus avec des grenades". Il y a donc cette barrière infranchissable des gendarmes qui ne laissent pas passer des personnes qui voudraient s'approcher pour une prise en charge médicale. A mon sens, il aurait dû y avoir des ordres donnés pour dire là, on arrête l'opération de maintien de l'ordre et on privilégie la sécurité, la protection des personnes qui peuvent en avoir besoin. Il y a une priorisation des événements qui a été faite et qui questionne forcément.

Pour vous, il y a eu des fautes commises cette nuit-là ?

Quand on sait qu'il y a une personne qui est blessée gravement, qu'elle a perdu un membre et qu’aucun ordre n’est donné pour faire cesser les tirs des gendarmes mobiles à ce moment-là, on peut légitimement se poser la question de ce qui a pu dysfonctionner à ce moment-là. Le parquet de Rennes a considéré qu’il n’y avait pas d’infractions pénales, pas de responsabilités, de fautes personnelles de la part des gendarmes.

Heureusement pour mon client, il y avait des personnes qui étaient autour de lui ce jour-là, alors qu’il faisait nuit, qu’il y avait du gaz lacrymogène en très grande quantité. Ces personnes ont pu le dégager du terrain sur lequel ils étaient et l’ont l'emmené en voiture à l'hôpital à Redon. Mais aujourd’hui, mon client est déçu et amer après le classement sans suite prononcé par le parquet. Il a eu la main arrachée. Il avait des projets professionnels, mais il va devoir sans doute faire d’autres choix d’orientation.