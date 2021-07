Rave de Redon : le Rennais de 22 ans à la main arrachée porte plainte pour violences volontaires

Une plainte a été déposée mardi 20 juillet par le jeune Rennais de 22 ans dont la main a été arrachée lors d'une intervention de gendarmerie pendant la rave-party de Redon (Ille-et-Vilaine) dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 juin. Cette plainte fait suite à la publication de témoignages par le média en ligne Brut, notamment du journaliste indépendant Clément Lanot, qui a été blessé par un tir de « lanceur de balles de défense » (LBD) au moment de prévenir les gendarmes. La jeune victime a finalement déposée pour "violences volontaires avec armes ou par personnes dépositaires de l'autorité publique, et ayant entraîné une infirmité permanente" ainsi que pour "non-assistance à personne en danger", explique le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc. Il ajoute queles investigations se poursuivent pour identifier les causes de la blessure à la main ainsi que sur l'organisation des secours.

Le jeune homme a été blessé vers 3 heures du matin dans un champ près de l'hippodrome de Redon et avait ensuite été déposé à l'hôpital de Redon à 3h36 par une jeune femme selon le parquet. Une polémique a éclaté suite à des révélations de Mediapart : le préfet aurait, selon le site d'informations en ligne, interdit l'accès au site pour les pompiers qui n'auraient pas pu secourir les victimes, ce qui a ensuite été démenti par la préfecture. Selon l'association Techno+, les autorités publiques ont "refusé la prise en charge sanitaire" de ce jeune de 22 ans, "obligeant un de ses amis à recouvrir ce qu'il restait de son avant-bras avec un linge pour le conduire lui-même à l'hôpital". Le jeune homme est sorti de la clinique le 23 juin avec une incapacité temporaire de travail (ITT) de 90 jours.

"Qu'il n'y ait pas eu de possibilité pour les services de secours d'intervenir sur place me semble assez incompréhensible", explique Maître Stéphane Vallée, l'avocat de la victime, à l'AFP. Les affrontements ont été très violents entre les forces de l'ordre et les participants à la rave-party organisée en hommage au jeune Steve, mort après être tombé dans la Loire lors d'une intervention policière en 2019. Techno+ recense 22 victimes "essentiellement blessées à cause de projectiles, grenades de désencerclement et LBD". Deux enquêtes pour "blessures involontaires" et pour "organisation illicite d'un rassemblement festif à caractère musical" avaient été ouvertes par le parquet qui a saisi les enregistrements des appels aux pompiers et fait procéder à l'audition de plusieurs pompiers.