Rave party à Lieuron (Ille-et-Vilaine) : une garde à vue prolongée, les organisateurs toujours recherchés

Après 24 heures, un des deux présumés organisateurs de la free-party qui s'est tenue à Lieuron le soir du Nouvel An a vu sa garde à vue prolongée. Il sera déféré lundi au parquet de Rennes.

Samedi 2 janvier, huit personnes avaient été mises en garde à vue suite à la rave-party illégale qui s'est tenue pendant 36 heures à Lieuron en Ille-et-Vilaine ces derniers jours. Un véhicule de gendarmerie y avait été incendié le soir du réveillon. Deux des gardés à vue étaient soupçonnées de faire partie des organisateurs de la soirée.

Ce dimanche 3 janvier, le parquet de Rennes nous apprend que "le premier déclare avoir été un simple participant à la Free party, ce qu'aucun élément recueilli dans le cadre de l'enquête ne vient contredire. Il a été trouvé porteur de 1,22 grammes de cocaïne et 6,13 grammes de kétamine, et se dit consommateur. Il présente la somme de 665€ trouvée sur lui comme étant ses 'économies'. Il a été remis en liberté et sera poursuivi par ordonnance pénale délictuelle pour usage de stupéfiants."

La téléphonie du second suspect à l'étude

Le second suspect voit lui sa garde à vue prolongée de 24 heures. Plusieurs éléments laissent à penser aux enquêteurs qu'il n'était pas un simple participant comme il s'en défend. Selon les premiers éléments de l'enquête, ses propos "sont contredits notamment par les éléments de téléphonie avec l’envoi à plus de 1.000 personnes du lieu exact d’implantation de la rave party le jeudi 31 décembre en fin d’après-midi. Par ailleurs, son téléphone portable borne à Lieuron le 31 décembre en début d’après-midi (moment où le matériel était installé sur les lieux en toute discrétion)." Le procureur de Rennes précise dans son communiqué qu'il requerra un placement en détention provisoire à l'encontre du suspect, interpellé à Iffendic et âgé de 22 ans, pour préserver les investigations à venir.

L'enquête se poursuit

L'enquête se poursuit, et une information judiciaire va être ouverte ce lundi 4 janvier pour interpeller les organisateurs de cette soirée, mais aussi les personnes ayant participé aux violences contre les forces de l'ordre en début de soirée, ainsi qu'à la destruction d'un véhicule de gendarmerie.

Concernant la soirée, le parquet insiste sur le danger sanitaire : "Au-delà des risques habituels de ce type de manifestation donnant lieu à la consommation importante de produits stupéfiants (en l'espèce à Lieuron a minima du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne et du LSD) et du trouble important à l'ordre public local, des risques sanitaires de grande ampleur sont générés, pouvant avoir des conséquences mortelles pour les personnes contaminées."

Les six autres personnes interpellées ont été relâchées

Six autres personnes avaient été interpellés sur le lieu de la rave-party samedi 2 janvier. Elles ont toutes été remises en liberté. Les deux possesseurs de matériel de sonorisation ne seront pas poursuivis. Un homme de 21 ans originaire des Côtes-d'Armor sera poursuivi pour le vol d'une malette de gendarmerie et le port d'un cutter. Trois consommateurs de stupéfiants feront l'objet des suites habituelles concernant l'usage de drogues.