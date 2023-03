Rave party à Port-Brillet : une plainte déposée après l'occupation d'une friche industrielle

Laval Agglo, propriétaire de l'ancienne fonderie de Port-Brillet, a porté plainte après la rave party qui s'est tenue ce week-end sur cette friche industrielle, la collectivité parlant, dans un communiqué, d'une "occupation illégale" et condamnant "l'intrusion et l'installation non autorisée".

Entre 1.200 et 1.500 teufeurs se sont réunis sur ce site considéré comme dangereux pour accueillir du public, "pollué par endroit et comportant des bâtiments structurellement fragilisés". D'après la préfecture de la Mayenne, les fêtards étaient arrivés dans la nuit de vendredi à samedi pour un rassemblement non déclaré. Une centaine de gendarmes ont été mobilisés pour assurer la sécurité des fêtards.

La gendarmerie a arrêté 21 participants qui roulaient sous l'emprise de stupéfiants. Trois autres conducteurs ont été contrôlés en état d'ébriété au volant. Les forces de l'ordre ont également verbalisé 63 personnes pour usage de stupéfiants. Et 7 autres ont été hospitalisées pour des traumatismes ou des malaises*.*