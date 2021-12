Rave-party à Rennes : trois personnes interpellées

Jusqu'à 2000 personnes ont participé à une rave party qui a débuté dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 décembre dans un hangar désaffecté de la route de Lorient à Rennes.

Dimanche à 19 heures, la préfecture d'Ille-et-Vilaine indique qu'il ne restait plus qu'une cinquantaine de fêtards.

Les forces de l'ordre ont réalisé une centaine de contrôles de personnes et environ 150 de véhicules à la sortie et aux abords du site.

Des interpellations et quelques blessés

Trois interpellations ont eu lieu : une pour ivresse et outrage, les deux autres pour trafic de stupéfiants. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue.

25 amendes forfaitaires ont aussi été dressées.

A cause du Covid et du risque de contamination des participations à la rave party, un site d'information et de dépistage a été mis en place aux abords du site.

Les pompiers ont également pris en charge une dizaine de personnes légèrement blessées et six au total ont été transportées au CHU de Rennes mais sans gravité.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine et l'Agence Régionale de Santé invitent toutes les personnes ayant participé à cette rave-party non déclarée, à se faire dépister sans délai.