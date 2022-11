Grand-Quevilly : un jeune homme de 22 ans retrouvé mort après la rave party

Le corps d'un jeune homme de 22 ans a été retrouvé sans vie à Petit-Couronne, non loin de la rave party qui a eu lieu le week-end dernier sur un site industriel désaffecté, au Grand-Quevilly, près de Rouen. Pour l'instant le parquet ne fait pas de lien entre les deux événements, mais le jeune homme a bien participé au rassemblement interdit.

ⓘ Publicité

La disparition du jeune homme avait été signalée par sa mère via les réseaux sociaux, durant le week-end. Il n'avait plus donné de nouvelles à compter de dimanche à 6h30 du matin. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de son décès.

Près de 64.000 euros d'amendes pour les participants

La police a verbalisé plusieurs centaines de personnes après la rave party illégale au Grand-Quevilly, près de Rouen, le week-end du 4 au 6 novembre. Au total, 64.000 euros d'amendes ont été dressées. Dans le détail, 473 personnes ont écopé d'une amende de 135 euros pour non respect de l'arrêté préfectoral qui interdisait tout "rassemblement festif à caractère musical de type rave party" dans le département de la Seine-Maritime.

Cet arrêté interdisait aussi la "circulation de tout véhicule transportant du matériel de son" pour un tél événement. La police a saisi deux camions de 19 tonnes transportant du matériel de sonorisation et un groupe électrogène. 173 personnes ont été verbalisées pour des véhicules mal stationnés.

Par ailleurs, deux personnes ont été placées en garde à vue pour outrage et rébellion, selon la préfecture. "La rave party s'est achevée ce dimanche soir sans difficulté", confirme le maire de Grand-Quevilly, Nicolas Rouly, à France Bleu Normandie. Le propriétaire du site industriel a décidé de porter plainte.