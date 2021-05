Rave-party dans les Côtes-d'Armor : 150 teufeurs encore sur place, plus de 500 infractions Covid

Ils ne veulent pas quitter ce terrain du Haut-Corlay, à une trentaine de kilomètres au sud de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). 150 teufeurs occupent toujours les lieux au soir du samedi 1er mai, suite à la rave-party interrompue dans la nuit de vendredi à samedi.

Plus aucune arrivée sur le site

Il n'y a plus aucune arrivée de nouveaux fêtards depuis la fin de matinée. Mais les gendarmes des Côtes-d'Armor restent mobilisés sur place, et le seront durant toute la nuit de samedi à dimanche, avec une vigilance renforcée. Au total, sept gendarmes ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Saint-Brieuc, dont un colonel de gendarmerie.

On comptait 300 infractions Covid au petit matin, ce sont finalement 500 infractions Covid qui ont été réalisées depuis le début du dispositif. Il n'y a eu aucune interpellation mais les saisies de matériel, en fin de journée vendredi puis pendant la nuit, sont importantes selon la préfecture des Côtes-d'Armor.

Des arrêtés dans les quatre départements bretons

Près de 500 fêtards ont participé à cette rave-party qui s'est déroulée entre 23 heures et 1 heure du matin au Haut-Corlay après un jeu du chat et de la souris durant toute la soirée de vendredi. Les préfets des quatre départements bretons avaient pris des arrêtés interdisant tout rassemblement festif à caractère musical ce week-end.