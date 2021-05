Rave-party dans les Côtes-d'Armor : les derniers teufeurs partis dimanche midi, près de 1.100 infractions

La préfecture des Côtes-d'Armor a fait le bilan du week-end de rave-party au Haut-Corlay, au sud de Saint-Brieuc. On recense, entre autres, 1.000 infractions Covid. Les derniers fêtards sont partis vers midi dimanche 2 mai, l'agriculteur a pu récupérer son champ.

Après un jour et demi restés sur place, les derniers teufeurs ont quitté dimanche 2 mai vers midi le champ du Haut-Corlay, à une trentaine de kilomètres au sud de Saint-Brieuc, où ils s'étaient installés pour une rave-party. Il restait 70 fêtards dans la matinée.

240 gendarmes mobilisés sur le week-end

Le site a donc été rendu en état, une majeure partie des déchets ayant été ramassés par les teufeurs en partant. Au total, 1.000 infractions pour non respect du couvre-feu et des 10 kilomètres ont été dressées sur le week-end mais également 42 infractions pour stupéfiants et 9 pour conduite en état d'ivresse.

240 gendarmes ont été mobilisés durant tout le week-end, une trentaine ce dimanche matin. Une pression a été maintenue toute la nuit pour éviter toute réinstallation. Trois systèmes de sonorisations ont été saisis, dont l'un d'entre eux intercepté en marge du rassemblement.

500 teufeurs venus de toute la France ont participé à cette rave-party. Le parquet de Saint-Brieuc s'est saisi de l'affaire, une enquête est ouverte pour tenter d'identifier les organisateurs.