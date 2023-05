Rave-party de Ger : " Il y aura des suites judiciaires " prévient le Préfet de la Manche

Il y avait encore ce lundi 8 mai au matin un petit millier de personnes sur les lieux de la rave party à Ger, dans le sud Manche, près de Mortain-Bocage, à la frontière de l'Orne. I l y en a eu jusqu'à 3000 personnes au plus fort de l'évènement samedi . des personnes venues de toute la France dans cette commune manchoise de 900 habitants.

Un évènement interdit, et sous surveillance

La rave party avait été interdite par la préfecture de la Manche pour des raisons de sécurité, et a été très encadrée tout le week-end par les gendarmes, les pompiers et la Croix Rouge.

Une quarantaine d'interventions ont été comptabilisées, une dizaine du côté du SIDS 50, 25 pour la Croix Rouge. Il y a eu également 4 évacuations médicales vers les hôpitaux de Flers et d'Avranches.

Les gendarmes eux ont mis en place des barrages filtrants à l'entrée et à la sortie du site et ils ont dressé une quarantaine d'amendes, la majorité pour détentions de stupéfiants.

Au final une cinquantaine de personnes mobilisées, sur place, sans préavis, et en permanence rappelle le préfet de la Manche, Frédéric Périssat " pour suppléer à l'irresponsabilité de personnez, qui organisent des évènements d'une telle ampleur sans se soucier de l'aspect sécuritaire ou de l'hygiène."

Des organisateurs qui auront sans doute à faire à la justice précise encore la Préfecture alors qu'au moins 6 plaintes ont été déposées pour agression sonore et que l'évènement a été organisé à but lucratif avec une entrée payante.

Une première : l'usage du drone pour surveiller la manifestation

.La fête s'est déroulée plutôt dans le calme mais sous haute surveillance. Pour la première fois, le préfet de la Manche, Frédéric Périssat a autorisé l'usage d'un drone pour survoler et surveiller la rave party. "C'est un outil utile qui évite de mobiliser un hélicoptère de la gendarmerie nationale avec un équipage, ce qui représente des coûts budgétaires importants. Le drone est un outil maintenant légalement utilisable, dans un certain contexte, il n'est pas question d'en faire un usage discrétionnaire mais il est souple et précieux et nous permet de visualiser précisément ce qu'il se passe et d'intervenir dans les meilleures conditions possibles."

Ger, déjà théâtre d'une rave party en juin 2022

La rave party se déroulait sur un terrain privé, le propriétaire avait donné son accord. Même scénario donc et même endroit qu'en juin dernier dans cette commune manchoise de 900 habitants : les forces de l'ordre avaient alors dû intervenir pour évacuer 500 personnes, réunies pour faire la fête en plein week-end caniculaire