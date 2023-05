Rave party de Ger : trois personnes ont été placées en garde à vue

Les gendarmes de la Manche ont dressé le bilan quelques jours après la rave party qui s'est déroulée du 6 au 8 mai à Ger, commune de 900 habitants dans les environs de Mortain-Bocage. Un événement qui avait été maintenu "malgré l'arrêté préfectoral d'interdiction", précise le commandant de la compagnie d'Avranches dans un communiqué. Au plus fort de la fête, les autorités estiment que la fréquentation était d'environ 4 à 5.000 personnes.

85 amendes relevées

Mardi matin, avec l'accord du procureur, les gendarmes ont placé en garde à vue trois individus, dont un organisateur présumé de la rave party. Ils ont également saisi un véhicule ayant transporté du matériel de sonorisation, 34 enceintes, trois amplificateurs, une double platine de mixage, des dizaines de câbles d'alimentation électrique et un boîtier électrique portatif.

Par ailleurs, d'autres infractions ont été relevées : 85 amendes ont été dressées, principalement pour usage de stupéfiants et conduite dangereuse (neuf amendes pour conduite en état d'ivresse, six après usage de stupéfiants, trois défauts de permis, deux défauts d'assurance, et cinq défauts de contrôle technique).

Trente militaires engagés chaque jour pour surveiller

La fête s'est déroulée sous haute surveillance dès le samedi matin. "Des renforts ont été fournis par les compagnies de gendarmerie de St Lô, de Cherbourg et de Coutances, mais aussi par l’Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Manche (EDSR 50). Des moyens radios dédiés ont été déployés, à Ger, dans une salle de commandement par le groupement de gendarmerie de la Manche", précise le communiqué. Chaque jour, 30 militaires ont été engagés aux abords de la rave party pour des filtrages et des contrôles.

Dans le même temps, des postes de contrôles routiers fixes et mobiles ont été mis en place sur la commune de Ger et dans les environs. "Ce dispositif a été complété par des patrouilles de compagnies limitrophes de l'Orne et du Calvados", ajoute le commandant des gendarmes d'Avranches.