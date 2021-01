Rave-party de Lieuron : suspecté d'être l'un des organisateurs, le jeune homme de 22 ans est libéré

Après la rave-party du Nouvel an à Lieuron (Ille-et-Vilaine), un jeune homme de 22 ans avait été placé en détention provisoire, suspecté d'être l'un des organisateurs. Sur ordonnance du juge d'instruction du 22 janvier, prise sur avis conforme du parquet, il a été remis en liberté.

Après la rave-party du Nouvel an dans des hangars désaffectés de Lieuron (Ille-et-Vilaine), un jeune homme de 22 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire le 4 janvier 2021. S'il admet avoir participé au rassemblement, qui a réuni plus de 2500 teufeurs près de la petite commune bretonne , il nie être l'un des organisateurs. Son avocat avait déposé une demande de remise en liberté en début de semaine qui avait été refusée. C'est finalement le juge d'instruction qui décide le vendredi 22 janvier par ordonnance, prise sur avis conforme du parquet de Rennes, de le faire sortir de prison. il reste placé sous contrôle judiciaire.

5 mises en examen

En milieu de semaine, 6 hommes âgées de 21 à 26 ans ont été interpellés en Ille-et-Vilaine dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le parquet de Rennes. Ils ont tous été placés en garde à vue. 5 d'entre eux sont mis en examen notamment pour organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical et dégradation ou détérioration du bien d'autrui avec entrée avec effraction. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. Le 6è est placé sous le statut de témoin assisté.

Nouvelle manifestation ce samedi

La libération du jeune homme de 22 ans était réclamée par les organisateurs d'une nouvelle manifestation sensible prévue ce samedi 23 janvier sur l'esplanade du général de Gaulle à Rennes.