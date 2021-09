Rave Party : de multiples infractions relevées dans la lande de Pirou

Six patrouilles de gendarmerie et une équipe sinophile se sont rendues dans la lande de Pirou, où se déroulait une free party dans la nuit de samedi à dimanche.

Environ 200 fêtards se sont donné rendez-vous dans la nuit du samedi à dimanche, dans la lande de Pirou. Peu après 6h30, la gendarmerie a été appelée par une riveraine pour signaler de la musique techno dans cette zone. Six patrouilles de la gendarmerie de Coutances et celles de l'escadron départemental de sécurité routière de la Manche (EDSR), ainsi qu'une équipe sinophile se sont rendus sur place.

Après extinction de la musique sur demande du commandant de la compagnie, les derniers fêtards sont restés jusqu'en milieu d'après-midi. La gendarmerie a relevé des infractions de conduite sous stupéfiant et en état d'ivresse et pour de la détention de produits stupéfiants. Les participants ont aussi été verbalisés (135 euros d'amende) pour stationnement et circulation dans une zone forestière protégée, appartenant à la mairie de Pirou. La mairie dépose d'ailleurs plainte contre les organisateurs pour occupation illicite de terrain isolé où une autre "free party" s'était déjà déroulée il y a une quinzaine de jours.

La gendarmerie a également relevé des infractions visant l'organisateur de la "rave party" pour tapage nocturne, un rassemblement musical dans un espace qui n'est pas prévu pour cela et violation de l'obligation du port du masque dans un rassemblement. Une enquête est en cours, menée par la Communauté de brigade de Lessay.