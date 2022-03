Rave-party de Redon : le parquet classe sans suite les plaintes du jeune homme à la main arrachée

Plus de 1.500 fêtards se sont rassemblés lors de cette rave-party à Redon, dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 juin 2021, qui s'était prolongée toute la journée du samedi. Onze gendarmes et trois participants ont été blessés. Parmi eux, un jeune Rennais de 22 ans a dû être amputé de la main, avec une une incapacité temporaire de travail (ITT) supérieure à 90 jours. Il a ensuite déposé deux plaintes, pour violence volontaire aggravée et pour non-assistance à personne en danger. Ce samedi 12 mars, le parquet de Rennes classe les deux plaintes sans suite, au terme de neuf mois d'enquête.

Un accès au site difficile pour les pompiers, mais pas empêché

"On est extrêmement déçus parce qu'on espérait qu'il puisse y avoir des poursuites qui soient entamées par le parquet, réagit Maître Stéphane Vallée, l'avocat de la victime. Ce qu'il faut, c'est avoir accès au dossier, ce n'est pas le cas pour le moment." Les investigations se sont concentrées sur le dispositif de maintien de l'ordre, la détermination de l'étiologie des blessures à la main et les circonstances d'intervention des secours.

La rave-party était interdite par arrêté préfectoral et présentait donc "un danger important pour la sécurité des participants", rappelle le parquet de Rennes. Un mois après la rave, une polémique a éclaté suite à des révélations de Mediapart, sur l'interdiction supposée par le préfet de l'accès au site pour les pompiers. Cette version a ensuite été démentie par la préfecture. Le parquet de Rennes confirme qu'aucune directive "tendant à empêcher l'action des secours n'a été donnée", après l'audition de sept sapeurs-pompiers. "L'opposition entre les forces de l'ordre et les « teufeurs » avait eu pour conséquence de créer une zone de danger (notamment dans le champ où la victime était blessée à la main) empêchant toute intervention de leur part sans escorte des forces de l'ordre", explique Philippe Astruc, le procureur de la République.

Le délai de prise en charge de la victime et les soins n'ont nullement aggravé sa situation médicale, selon le parquet.

La directrice de cabinet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine a été entendue à ce sujet. Elle conteste toute directive visant à empêcher l'intervention des secours. "La consultation des échanges téléphoniques au cours de la nuit démontrait qu'elle avait donné pour instruction de mettre en place la chaîne des secours à 00h39", selon le parquet de Rennes. En parallèle, les expertises médico-légales ont conclu que le délai entre la survenance de la blessure et l'arrivée à l'hôpital pouvait être considéré comme « relativement bref […] compte tenu des indiscutables difficultés pour accéder aux secours présents sur lieux des affrontements ».

Dans ses conclusions, Philippe Astruc écrit que les circonstances d'intervention ont rendu "risquée l'intervention au plus proche des "teufeurs" tant des secours que des forces de l'ordre". Il ajoute que "le délai de prise en charge de la victime et les soins qui lui ont été apportés n'ont nullement aggravé sa situation médicale" . Maître Stéphane Vallée s'étonne de ces conclusions : "Les échos sont différents de ce qu'on a eu dans l'immédiateté des faits et avec un certain nombre de personnes qui ont pu être entendues et qui avaient indiqué que c'était assez cacophonique. Les secours avaient du mal à prendre en charge les blessés, et notamment notamment le jeune homme qui a eu la main arrachée."

Vers une nouvelle plainte avec constitution de partie civile ?

Concernant cette blessure, elle a été causée par une grenade GM2L, utilisée par les forces de l'ordre depuis le retrait de la la grenade GLI-F4 en 2020. "Cette grenade est arrivée au sol et la victime s'en est volontairement emparée." Des analyses ont été menées sur les vêtements, le gant ainsi que la main et le pouce de la victime. « Les lésions présentées sont liées à l'explosion d'un agent vulnérant de type grenade ayant entraîné un puissant effet de souffle sans brûlure, écrivent les experts dans leur rapport. L'ensemble de ces éléments est compatible avec l'hypothèse d'une mutilation survenue à un moment où la victime ramasse une grenade explosive lacrymogène et que celle-ci lui explose dans la main ».

Il faut se poser la question de l'usage de ce type d'arme. Ce type d'accident peut se reproduire, s'inquiète l'avocat de la victime.

L'avocat de la victime espère que ces conclusions vont relancer le débat sur l'usage de ces grenades par les forces de l'ordre. "Maintenant, on a la certitude que c'est une grenade qui a été à l'origine de cette blessure. Il faut se poser la question de l'usage de ce type d'arme. Ce n'est pas forcément létal, en tout cas, ce n'est pas comme ça que c'est considéré, mais suffisamment pour que quelqu'un puisse perdre la main. On se dit que ce type d'accident peut se reproduire." Maître Stéphane Vallée envisage désormais une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, "pour peut-être obtenir d'autres investigations. La procédure n'est pas forcément terminée." Il souligne que le traumatisme du jeune Rennais "restera encore très longtemps, voire même à vie."