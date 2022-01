Rave party de Saint-Florentin : deux personnes convoquées devant la justice en avril

Plus de 1.500 personnes se sont rassemblées dans l'ancienne usine Sicli à Saint-Florentin, pour le réveillon du nouvel an

C'était l'événement du week-end de la Saint-Sylvestre dans l'Yonne : une rave party illégale a rassemblé plus de 1500 personnes, du 31 décembre au 2 janvier, dans les locaux de l'ancienne usine d'extincteurs Sicli, à Saint-Florentin. Trois jours après la fin de ce rassemblement, les gendarmes de l'Yonne ont identifié deux organisateurs présumés de la rave party.

Jusqu'à 1500 euros d'amende

Les deux mis en cause comparaitront le 1er avril prochain devant le tribunal de police d'Auxerre pour "organisation, malgré interdiction, d'un rassemblement festif à caractère musical". Selon le procureur de la République d'Auxerre, ils encourent jusqu'à 1500 euros d'amende et la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction, s'ils en sont les propriétaires.

A l'issue du rassemblement, les gendarmes avaient saisi du matériel de sonorisation, trois groupes électrogènes et dix jerricans d'essence. Ils ont communiqué cette saisie sur les réseaux sociaux. De vendredi à dimanche, un important dispositif de gendarmerie avait été mis en place afin de sécuriser les abords du site et les axes de circulation. Un hélicoptère de la gendarmerie nationale avait même survolé le périmètre. La manifestation, bien que non autorisée, s'est déroulée dans le calme selon les forces de l'ordre.