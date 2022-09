Rave party en Ille-et-Vilaine : au moins 800 teufeurs à Ercé-en-Lamée, la deuxième en un mois

Une rave party est en cours sur la commune d'Ercé-en-Lamée, près de Bain-de-Bretagne depuis ce vendredi 23 septembre 2022. Entre 800 et 900 personnes sont rassemblés en périphérie de la municipalité. Il s'agit de la deuxième rave party en un mois dans cette commune du sud de l'Ille-et-Vilaine.

Des teufeurs se sont donné rendez-vous dans la commune d'Ercé-en-Lamée, près de Bain-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine depuis ce vendredi 23 septembre 2022 et ce jusqu'à dimanche 25 septembre. Selon les gendarmes présents sur place, au moins 800 à 900 personnes se sont rassemblées en périphérie de la municipalité. Il y a un mois quasiment jour pour jour, une rave party avait déjà été organisée dans cette commune située à quelques kilomètres de Bain-de-Bretagne, avec la présence d'au moins 500 teufeurs.

Aucun incident à déplorer pour le moment

Les participants ont installé leur mur de son de 50 kW vers 20 heures la veille au lieu-dit Le Plessix, secteur assez isolé du centre-bourg d'Ercé-en-Lamée. Un dispositif de sécurité a été mis en place pour éviter tout débordement avec la présence d'au moins 15 gendarmes. Ils vont procéder à des contrôles d'alcool et de stupéfiants pour les partants et pour les arrivants. Selon la gendarmerie, les festivaliers viennent du département, de la Bretagne mais aussi de Nantes et même de Bordeaux.