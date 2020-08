Rave-party en Lozère : les teuffeurs commencent à quitter les lieux

Les festivaliers commencent à quitter le Causse Méjean. Depuis samedi soir, des milliers de teuffeurs se sont installés sur des parcelles agricoles en Lozère, à Hures-la-Parade, pour organiser une rave-party. Ils étaient entre 10 et 15 000 ce week-end. Selon la préfecture de Lozère, ils ne sont plus que 4 500 en ce lundi 10 août. "L'ensemble des points d'accès au site restent fermés par les forces de l'ordre et toute sortir du site fait l'objet d'un contrôle", indique la préfecture. Cinquante gendarmes sont sur place, soutenus par trois escadrons mobiles, envoyés à la demande du Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

La préfète de Lozère Valérie Hatsch ajoute : "Tous les moyens sont mis en oeuvre pour que ces personnes quittent les lieux le plus vite et dans les meilleures conditions de sécurité possibles". Mais pour l'heure, aucune évacuation n'est envisagée. De nombreux festivaliers alcoolisés, drogués, ne sont pas en état de reprendre le volant. De plus, des parents et des enfants en bas-âge se trouvent sur le site, rendant toute opération compliquée. Une enquête est en cours pour déterminer l'identité des organisateurs.

Coordination rurale prévoit une action dans les prochaines heures

Au micro de France Bleu Gard Lozère, Alain Pouget, le président du syndicat d'agriculteurs Coordination rurale d'Occitanie, dénonce la passivité de l'Etat. Excédés, les agriculteurs envisagent eux-mêmes de passer à l'action dans les prochaines heures pour débloquer la situation.