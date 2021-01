Rave-party Lieuron : la manifestation de soutien organisée à Rennes est annulée

Plus d'un millier de personnes étaient attendues ce samedi 9 janvier à Rennes après l'appel lancé sur les réseaux sociaux pour soutenir le jeune Breton incarcéré après la rave-party du Nouvel An à Lieuron en Ille-et-Vilaine. Cette manifestation avait été interdite par la Préfecture et des moyens de sécurité très importants étaient prévus.

La peur des sanctions financières et pénales

Mais ce vendredi soir, les organisateurs de ce rassemblement ont décidé de reporter la manifestation. Dans un communiqué ils indiquent que "face aux menaces de sanctions pénales et financières de la Préfecture et parce que déjà trop de nos camarades ou enfants sont derrière des barreaux ou croulent sous les amendes pour avoir dansé ou manifesté, nous nous voyons contraint de reporter notre rassemblement de soutien, qui se voulait pourtant festif, déterminé mais serein."

Les comités de soutien aux inculpés de la Maskarade de Rennes appellent à créer d'autres comités et à manifester le 16 janvier, à Paris, dans le cadre d'un rassemblement pour le droit à la culture. Ils appellent aussi à rejoindre les différents cortèges contre la loi de sécurité globale prévus le 16 janvier.Pour Matt, l'un des membres du comité "chacun est libre d'aller à Rennes ou pas ce samedi mais de notre côté, nous choisissons de reporter la manifestation".

Quatre nouvelles interpellations

Après la mise en examen d'un jeune homme de 22 ans, considéré par le parquet de Rennes comme l'un des organisateurs de la rave, quatre nouvelles interpellations ont eu lieu, dans la soirée, mercredi 6 janvier. Parmi ces quatre personnes, trois personnes ont été interpellées en Loire-Atlantique, une quatrième en Indre-et-Loire. A l'issue des gardes à vue, elles ont été mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté. Elles sont ressorties libres.