Rave party près de Toul, les fêtards verbalisés

Entre 150 et 200 personnes participent à une rave-party depuis ce samedi soir sur le site de la carrière de Bicqueley près de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Ce sont des riverains, excédés par la musique, qui ont prévenus les gendarmes.

Sur place depuis 22h30 samedi soir, ils entourent désormais la zone et verbalisent les fêtards quittant les lieux. Entre 30 et 40 personnes ont été verbalisées, principalement pour circulation et stationnement sur des chemins forestiers en zone protégée, selon la gendarmerie. Un fêtard a été interpellé et placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de produits stupéfiants.

Ce dimanche après-midi, l'évènement touchait à sa fin dans le calme sans intervention et évacuation de la part de la gendarmerie.

Manifestation interdite

La préfecture avait pris les devant en interdisant par arrêté préfectoral "la tenue de rassemblements festifs à caractère musical [...] entre le samedi 3 juillet jusqu'au mardi 6 juillet à 20h" sur l'ensemble du département. Une enquête va être ouverte contre les organisateurs.