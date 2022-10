Une rave-party rassemble 500 teufeurs à Saint-Jacques-de-la-Lande, au sud de Rennes

Une nouvelle rave-party a lieu en Ille-et-Vilaine, ce week-end... Environ 500 teufeurs se sont retrouvés sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, dans la nuit du samedi au dimanche 16 octobre 2022, vers minuit. Ils se sont installés dans une ancienne carrière de Lafarge, entre les étangs d'Apigné et l'aéroport.

ⓘ Publicité

Pas de débordements constatés

La mairie n'a pas eu écho de plainte d'habitants. Elle n'a pas non plus constaté de débordements. Ce dimanche matin, il n'y avait plus qu'une centaine de raveurs sur les lieux, selon la Préfecture.

L'Ille-et-Vilaine est l'un des deux départements de France les plus concernés par les raves. Il y en a eu une trentaine depuis le début de l'année. Il y a une semaine, le Préfet, le Procureur de la République de Rennes et d'autres acteurs s'étaient réunis pour trouver un moyen de réguler ces fêtes sauvages.